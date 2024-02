Ισραήλ: Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε δρόμο στην Ιερουσαλήμ – Δείτε βίντεο

Ένας νεκρός και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης Παλαιστίνιων ενόπλων σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, σε σημείο ελέγχου κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ. Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της προσθέτοντας ότι οι δράστες έφθασαν με όχημα.

«Οι τρεις τρομοκράτες (…) βγήκαν από το όχημά τους και άρχισαν να πυροβολούν με αυτόματα όπλα εναντίον οχημάτων που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε μποτιλιάρισμα στην οδό με κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ», σύμφωνα με την ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για τρομοκρατική επίθεση.

«Δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν επιτόπου. Οι έρευνες που διεξήχθησαν επέτρεψαν να εντοπισθεί ένας άλλος τρομοκράτης που επιχειρούσε να διαφύγει και ο οποίος επίσης εξουδετερώθηκε», πρόσθεσε η αστυνομία.

Οκτώ άνθρωποι, που φέρουν τραύματα διαφόρων βαθμών, απομακρύνθηκαν από γιατρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

