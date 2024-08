Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον «αρχιτέκτονα» της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου

Σε αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, (IDF).

Πρόκειται για τον «αρχιτέκτονα» της σφαγής στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε το συγκρότημα που ανήκε στον διοικητή της Ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς στις 13 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι είχαν ενδείξεις ότι το χτύπημά τους ήταν επιτυχές, αλλά δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι σκοτώθηκε μέχρι σήμερα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει τότε ότι ένας άλλος διοικητής της Χαμάς είχε σκοτωθεί στο χτύπημα και ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν ο Ντέιφ ήταν ζωντανός ή όχι.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024