Ισπανία: Εκτός ελέγχου η φωτιά βόρεια της Βαλένθια – Απομακρύνθηκαν 1.500 κάτοικοι

Επτακόσιοι πυροσβέστες στην Ισπανία, μάχονται με την πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά της σεζόν, η οποία εξαπλώνεται εκτός ελέγχου 48 ώρες μετά την εκδήλωσή της και έχει προκαλέσει την απομάκρυνση 1.500 ανθρώπων από κοινότητα βόρεια της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία.

Η πυρκαγιά κατακαίει εκτάσεις στην περιοχή της Βιλανουέβα ντε Βιβέρ και, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, είναι μία πυρκαγιά υψηλού βαθμού δυσκολίας που συνοδεύεται από αντίξοες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με του καλοκαιριού.

Το 2022, μαύρη χρονιά για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, η Ισπανία υπήρξε η πλέον πληγείσα χώρα της ηπείρου, με 500 δασικές πυρκαγιές που κατέκαυσαν τεράστιες εκτάσεις, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Vulnerable people are being evacuated, as a massive operation to tackle the fire is underway in eastern Spain. The blaze engulfed around 1,000 hectares of land since it broke out on Thursday amid bone-dry conditions.

