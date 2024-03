Ισλανδία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου της χερσονήσου Ρέικιανες – Εντυπωσιακές εικόνες

Το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες της Ισλανδίας εξερράγη για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, εκτοξεύοντας πύρινη λάβα στον αέρα.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται η έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Είναι η έβδομη έκρηξη του ηφαιστείου από το 2021.

Η τελευταία έκρηξή του έγινε στις αρχές του Φεβρουαρίου και τότε η λάβα κατέστρεψε δρόμους και αγωγούς, αφήνοντας χωρίς θέρμανση 20.000 ανθρώπους. Κατά την έκρηξη του Ιανουαρίου η λάβα έκαψε σπίτια σε αλιευτική κωμόπολη.

Ανάμεσα στην ευρασιατική και την βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα, η Ισλανδία είναι σεισμογενές και ηφαιστειογενές έδαφος λόγω της κίνησης των δύο πλακών προς τις αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στην χερσόνησο Ρέικιανες είναι συνήθως περιορισμένων διαστάσεων και δεν προκαλούν μεγάλη διασπορά στάχτης στην στρατόσφαιρα.

JUST IN: A new eruption has just begun on Iceland’s Reykjanes Peninsula, making it the seventh eruption in almost 3 years. pic.twitter.com/2s5EzNMfdk

— Nahel Belgherze (@WxNB_) March 16, 2024