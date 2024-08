Ισλανδία: Κατέρρευσε σπηλιά πάγου πάνω σε τουρίστες – Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο θεωρούνται αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση σπηλιάς πάγου πάνω σε τουρίστες χθες, Κυριακή, στη νοτιοανατολική Ισλανδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Μια ομάδα 25 ανθρώπων «διαφόρων εθνικοτήτων» πραγματοποιούσε οργανωμένη επίσκεψη, με ξεναγό, στον παγετώνα Breidamerkurjokull όταν η σπηλιά κατέρρευσε εν μέρει.

Τέσσερις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τον πάγο, δύο από τους οποίους ανασύρθηκαν, όμως είχαν τραυματιστεί σοβαρά, είχε ανακοινώσει χθες η αστυνομία.

Ο ένας από αυτούς κηρύχθηκε στη συνέχεια νεκρός στον τόπο του δυστυχήματος και ο άλλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο σε «σταθερή κατάσταση», ανέφερε σήμερα η αστυνομία της περιοχής Σούντουρλαντ.

Σύμφωνα με τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Visir, οι περισσότεροι από τους τουρίστες ήταν έξω από τη σπηλιά όταν κατέρρευσε.

