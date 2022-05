Ισχυρός σεισμός στον Ειρηνικό Ωκεανό – “Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι”

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά σε Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Ο σεισμός συνέβη, συγκεκριμένα, κοντά στη νήσο Μακουάρι.

Αρχικά, οι αρμόδιες Αρχές της Αυστραλίας έκαναν λόγο για σεισμό 7,4 βαθμών και εξέδωσαν προειδοποίηση για ενδεχόμενο κίνδυνο τσουνάμι.

Australia on #Tsunami Watch after magnitude 7.4 #earthquake near Macquarie Island, Southern Ocean. Potential threat for #MacquarieIsland. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/iLsFBuMjfp

