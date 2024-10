Ιράν: Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (15/10) στο διυλιστήριο πετρελαίου της Pars Petro Shushtar, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τοπικός αξιωματούχος απέδωσε την πυρκαγιά σε «πρόσκρουση βυτιοφόρου σε δεξαμενές», συμπληρώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, χωρίς να αναφερθεί σε ακριβή αριθμό. «Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά», συμπλήρωσε.

The fire at Iran’s Petro Shushtar refinery erupted after a tank truck collided with petroleum tanks, the governor of Shushtar said. https://t.co/fV8t3WAnME pic.twitter.com/96bHFGlFNW

— Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2024