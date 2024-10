Ιράν: Στρατιωτικές βάσεις ο στόχος των ισραηλινών επιθέσεων – «Φυσιολογική» η κατάσταση στα αεροδρόμια της Τεχεράνης» λέει η ιρανική τηλεόραση

Στρατιωτικές βάσεις στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Τεχεράνης βρέθηκαν στο στόχαστρο ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (26/10) στο Ιράν, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ισραήλ δεν έχει πλήξει πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα ABC και NBC.

Την ίδια ώρα, η ιρανική τηλεόραση μεταδίδει πως η κατάσταση στα δύο αεροδρόμια της Τεχεράνης είναι «φυσιολογική» παρά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Χομεϊνί και του αεροδρομίου Μεραμπάντ δεν έχει επηρεαστεί, αναφέρει.

This is not Tel Aviv

This is not Haifa

This is not Safed

This is Tehran, Iran .

Israel can go to any extent to protect its people.

It would be wise not to underestimate them. pic.twitter.com/SxLkyXRupq

— Sangita Singh🎗️ (@Sangitajadon95) October 25, 2024