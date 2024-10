ΗΠΑ: Ενήμερη η κυβέρνηση για την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν – «Ασκεί το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για την επίθεση εναντίον του Ιράν λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση και δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε αυτήν, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβέτ.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν τόνισε την Τετάρτη (23/10) ότι τα αντίποινα του Ισραήλ δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

BREAKING: ISRAEL ATTACK ON IRAN FAILED

Israel attempted to target 3 bases in Tehran province, but Iran’s air defense has countered them all.

Source: Al Mayadeen pic.twitter.com/ZJMC59fUfM

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 26, 2024