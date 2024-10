Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό και στην επαρχία Χομς – «Αναχαιτίστηκαν εχθρικοί στόχοι» – ΒΙΝΤΕΟ

Ταυτόχρονα με τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, συριακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Δαμασκού και στην επαρχία Χομς στη Συρία.

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «εχθρικούς στόχους» στην περιοχή της Δαμασκού, τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/10), μεταδίδει το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA). «Η αντιαεροπορική μας άμυνα αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους πάνω από την περιοχή της Δαμασκού», αναφέρει ενημέρωση του SANA στην πλατφόρμα Telegram.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

