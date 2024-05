Ιράν: Έρευνες από ομάδες διάσωσης για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου – Ασαφής η τύχη του προέδρου Ραΐσι

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι ενεπλάκη σε ένα περιστατικό ενώ επισκεπτόταν το Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim στο X την Κυριακή, όπως μεταδίδει το CNN.

Το αεροσκάφος είχε μια «σκληρή προσγείωση» και τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν μέχρι στιγμής να το προσεγγίσουν λόγω της ομίχλης, ανέφερε το Tasnim.

Ο Ραΐσι, ο Αγιατολάχ Αλ Χασέμ, ιμάμης της Ταμπρίζ, ο Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν υπουργός Εξωτερικών, ο Μαλίκ Ραχμάτι κυβερνήτης του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και ορισμένα άλλα άτομα ήταν μεταξύ των επιβατών του ελικοπτέρου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Από την αρχή του περιστατικού που αναφέρθηκε σχετικά με το ελικόπτερο του Προέδρου, οι δυνάμεις αρωγής της Ερυθράς Ημισελήνου και οι βοηθητικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια ευρεία προσπάθεια για την ανεύρεσή του», ανέφερε το Tasnim.

IRNA has released footage of rescue workers trying to locate the helicopter carrying Iran’s president after it suffered an accidenthttps://t.co/rNoiPcHO5P pic.twitter.com/tpxJrIhxEb

