Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με κρατικό ΜΜΕ

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν χθες Κυριακή επτά μέλη τζιχαντιστικής οργάνωσης που προετοιμάζονταν να διαπράξουν επιθέσεις σε επαρχία του νοτιοδυτικού Ιράν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν (σ.σ. ‘Υποστηρικτές του Κριτηρίου’, ενν. του Κορανίου) σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Οι τζιχαντιστές σχεδίαζαν «να επιτεθούν σε νευραλγικά κέντρα και στα γενικά αρχηγεία του στρατού και της αστυνομίας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, ανάμεσα στις λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του Ιράν, που έχει πορώδη σύνορα με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και από την άλλη οργανώσεις βελούχων αυτονομιστών, σουνιτών τζιχαντιστών, καθώς και διακινητών ναρκωτικών.

Τις τελευταίες ημέρες, άλλη τζιχαντιστική παράταξη, η Τζάις αλ Αντλ (σ.σ. «Στρατός της Δικαιοσύνης»), ανέλαβε την ευθύνη για δυο επιθέσεις με ισάριθμους αστυνομικούς νεκρούς στην ίδια επαρχία.

Στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν ζει μεγάλο μέρος της μειονότητας των βελούχων μειονοτικών, που ανήκουν στον σουνιτικό κλάδο του ισλάμ στο κατά πλειοψηφία σιιτικό Ιράν.

