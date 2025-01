Ιράν: Απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις

Το Ιράν θα απαντήσει αμέσως και αποφασιστικά εάν δεχτούν επίθεση οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του, κάτι που θα οδηγούσε σε «ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή» δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera TV.

Μια στρατιωτική επίθεση εκ μέρους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις θα ήταν «ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά λάθη που θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ», είπε ο Αραγτσί, μιλώντας μέσω διερμηνέα, στη συνέντευξη αυτήν.

Η Τεχεράνη ανησυχεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη δεύτερη θητεία του, θα μπορούσε να επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, σκληραίνοντας ταυτόχρονα τις κυρώσεις στην ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία. Οι ανησυχίες αυτές, σε συνδυασμό με την εντεινόμενη οργή εντός του Ιράν για τις οικονομικές συνθήκες, θα μπορούσαν να ωθήσουν την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί το ταχέως αναπτυσσόμενο πυρηνικό πρόγραμμά της με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αραγτσί είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ξεπαγώσουν ιρανικά κεφάλαια, ως ένα πρώτο βήμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Το 2018, ο Τραμπ, που ήταν και τότε πρόεδρος, αποχώρησε από τη συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και επέβαλε ξανά σκληρές κυρώσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής άσκησης «μέγιστης πίεσης» στην Τεχεράνη. Το Ιράν, σε απάντηση, παραβίασε τη συμφωνία με πολλούς τρόπους, επιταχύνοντας το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.

