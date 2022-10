Ιράν: Αγωνία και φόβοι για την τύχη αθλήτριας που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ στη Σεούλ

Εντείνονται οι φόβοι για την τύχη μίας Ιρανής αθλήτριας της αναρρίχησης, που αγωνίστηκε χωρίς να φοράει χιτζάμπ σε ένα διεθνές τουρνουά στη Νότια Κορέα, καθώς φίλοι της ανέφεραν στην περσική υπηρεσία του BBC ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της από την Κυριακή.

Εκφράζεται η ανησυχία ότι η 33χρονη αθλήτρια ενδέχεται να έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει νωρίς το Ασιατικό Πρωτάθλημα στη Νότια Κορέα και να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο σύλληψης και μεταφοράς της στη φυλακή όταν θα επιστρέψει στο σπίτι της. Τις αναφορές διαψεύδει η Τεχεράνη.

Το BBC επικαλέστηκε «καλά ενημερωμένες πηγές» που ανέφεραν ότι το διαβατήριο και το κινητό τηλέφωνο της Ελνάζ Ρεκαμπί κατασχέθηκαν πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Τεχεράνη την Τρίτη, ενώ παρουσιάστρια του BBC World Service έγραψε στο Twitter ότι «υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλειά της».

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Iran Wire, η Ρεκαμπί είχε μεταφερθεί στην ιρανική πρεσβεία στη Σεούλ για να διασφαλιστεί ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της.

Elnaz Rekabi got to the final round of the Asian Climbing Competitions and finished in 4th place. She competed WITHOUT HIJAB while competing for Iran. The Women Uprising is already an irreversible rupture pic.twitter.com/3bSnW0jGCR

Το Iran Wire επικαλέστηκε μια πηγή σύμφωνα με την οποία η αθλήτρια επρόκειτο να μεταφερθεί πίσω στην Τεχεράνη την Τρίτη – μία ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο – προκειμένου να αποτραπούν πιθανές διαδηλώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί.

Με ένα tweet την Τρίτη, η ιρανική πρεσβεία στη Σεούλ διέψευσε κατηγορηματικά «τις ψεύτικες, ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση» σχετικά με την Ρεκαμπί.

Ms. Elnaz REKABI, departed from Seoul to Iran, early morning of October 18, 2022, along with the other members of the Team.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in South Korea strongly denies all the fake, false news and disinformation regarding Ms. Elnaz REKABI. pic.twitter.com/053pFWs96m

— Iran embassy in Seoul (@IraninSKorea) October 18, 2022