ΗΠΑ: Τρία πούλμαν αποβίβασαν μετανάστες μπροστά στο σπίτι της Καμάλα Χάρις την παραμονή των Χριστουγέννων

Μετανάστες που επέβαιναν σε τρία λεωφορεία «πετάχτηκαν» στο δρόμο, μπροστά από την κατοικία της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Τα πούλμαν, που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Τέξας, άφησαν τους αιτούντες άσυλο, σε θερμοκρασία -7 βαθμών, αργά το Σάββατο, μπροστά από το Ναυτικό Παρατηρητήριο όπου ζει η αντιπρόεδρος.

Τα καταστήματα της περιοχής ανέφεραν ότι οι μετανάστες εθεάθησαν, σε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες, να φορούν μόνο κοντομάνικα μπλουζάκια ή ελαφριά φούτερ.

Αργότερα, τους δόθηκαν κουβέρτες και τους έβαλαν σε ένα άλλο λεωφορείο με προορισμό μια τοπική εκκλησία.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε από τον ρεπόρτερ του 7 News DC, Christian Flores, έδειξε το τρίτο πούλμαν με μετανάστες. Ένα άτομο που βοηθούσε τους μετανάστες είπε στον Flores ότι το πούλμαν ήταν από το Τέξας.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η χώρα προέλευσης των μεταναστών.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, είχε στείλει στο παρελθόν μετανάστες στο σπίτι της Καμάλα Χάρις με πούλμαν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, δεκάδες νεοφερμένοι, που δήλωσαν ότι ήρθαν από τη Νικαράγουα, μαγνητοσκοπήθηκαν να κατεβαίνουν από ένα πούλμαν έξω από την κατοικία της Χάρις, κάποιοι τυλιγμένοι με κουβέρτες για να ανταπεξέλθουν στον κρύο καιρό.

Το γραφείο του κυβερνήτη του Τέξας, Γρεγκ Άμποτ, είπε ότι έχει στείλει περισσότερους από 8.400 μετανάστες στην Ουάσινγκτον μόνο από τον Απρίλιο, ανέφερε το NBC News νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

