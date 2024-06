ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από σούπερ μάρκετ στο Άρκανσο

Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες έξω από σούπερ μάρκετ στην πόλη Φορντάις του Άρκανσο, προκαλώντας το θάνατο τριών ατόμων και τραυματίζοντας άλλους δέκα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Άρκανσο, Μάικ Χάγκαρ, δήλωσε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το σούπερ μάρκετ Mad Butcher στο Φορντάις, πόλη με 3.200 κατοίκους που βρίσκεται 112 χιλιόμετρα νότια του Λιτλ Ροκ.

«Δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε ότι 11 αθώοι πολίτες πυροβολήθηκαν, εκ των οποίων τρεις έχασαν τη ζωή τους. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών. Ο δράστης επίσης τραυματίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση», δήλωσε ο Μάικ Χάγκαρ στους δημοσιογράφους. Σχετικά με τους τραυματίες, διευκρίνισε ότι οι αστυνομικοί και ο δράστης δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ορισμένοι πολίτες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυβερνήτρια του Άρκανσο, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς και τους διασώστες που έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης, αναγνωρίζοντας την «άμεση και ηρωική παρέμβασή τους» που έσωσε ζωές.