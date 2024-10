ΗΠΑ: Τραγικό περιστατικό στη Βιρτζίνια – Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό και εκείνος την πυροβόλησε θανάσιμα

Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού αποκαλύπτει τη στιγμή που μια γυναίκα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η Σίντνεϊ Γουίλσον, 33 ετών, σκοτώθηκε από πυροβολισμό αστυνομικού, αφού του επιτέθηκε με μαχαίρι. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, μέρος προγράμματος της κοινωνικής πρόνοιας, στο διαμέρισμά της.

Το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου, η Σίντνεϊ Γουίλσον δέχθηκε επίσκεψη από τον αστυνομικό Πέτερ Λιου, ο οποίος κλήθηκε να πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο. Ο Λιου χτύπησε την πόρτα και η Γουίλσον την άνοιξε, αλλά μόλις αναγνώρισε την ταυτότητά του, την έκλεισε.

Για τα επόμενα τρία λεπτά, ο αστυνομικός συνέχισε να χτυπά την πόρτα, με την Γουίλσον να μην ανταποκρίνεται. «Σίντνεϊ; Μπορείς σε παρακαλώ να μου μιλήσεις; Θέλω απλώς να σε ελέγξω, να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά, αυτό είναι όλο», δείχνει το βίντεο.

Τελικά, ανοίγει ξανά την πόρτα, λέει στον Λιου «Τι κάνεις;» και του επιτίθεται με ένα μαχαίρι. Ο αστυνομικός ακούγεται να λέει: «Ω, Χριστέ μου».

Η Γουίλσον κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον Λιου αρκετές φορές στο πρόσωπο. Ο αστυνομικός υποχώρησε στον διάδρομο και, σε κατάσταση πανικού, πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές εναντίον της, καλώντας αργότερα για βοήθεια.

Graphic.

Breaking: Fairfax County, Va. Police have released the body camera footage of the Asian-American officer who shot dead a 6’5” black assailant who surprise attacked him with a knife on Sept. 16. The shooting renewed calls for action by BLM activists. pic.twitter.com/zzOq1u2ZJA

— Andy Ngo 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) October 14, 2024