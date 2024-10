ΗΠΑ: Το Ισραήλ θα έπρεπε να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (4/10) ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να «πλήξει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Μιλώντας στη Βόρεια Καρολίνα, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, που σε έναν μήνα θα διεκδικήσει εκ νέου την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στην ερώτηση που τέθηκε στον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στα μέσα της εβδομάδας, σχετικά με το ενδεχόμενο το Ισραήλ να στοχοποιήσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Όταν του έκαναν αυτή την ερώτηση, η απάντηση θα έπρεπε να είναι πλήξτε τα πυρηνικά πρώτα και ανησυχήστε για τα υπόλοιπα αργότερα», πέταξε ο κ. Τραμπ. «Αλλά θα δούμε ποια είναι πραγματικά τα σχέδιά τους», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος.

In contrast to the current White House position, Trump says Israel should attack Iran’s nuclear facilities. This is why Iran is helping to get Kamala elected and why Israelis hate her and love him. pic.twitter.com/9hujRZ3OrL

— Max Abrahms (@MaxAbrahms) October 5, 2024