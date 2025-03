ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Ενεπλάκησαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας

Την Κυριακή το πρωί, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ πυροβόλησε έναν οπλισμένο άνδρα κοντά στον Λευκό Οίκο, αφού είχε ειδοποιηθεί από την τοπική αστυνομία για ένα «αυτοκτονικό άτομο».

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 9 Μαρτίου, και αφορούσε σε έναν άνδρα που είχε φτάσει από την Ιντιάνα στην Ουάσινγκτον, από το Σάββατο.

Σύμφωνα με τη New York Post, η αστυνομία είχε ενημερώσει τη Μυστική Υπηρεσία για τον ύποπτο άνδρα, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περπατά προς την Pennsylvania Avenue, κοντά στο κτίριο Eisenhower Executive Office Building, ένα κυβερνητικό κτίριο που αποτελεί σήμερα μέρος του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου, και βρίσκεται μόλις ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, οι αξιωματούχοι της Μυστικής Υπηρεσίας «ενεπλάκησαν σε πυροβολισμούς έπειτα από ένοπλη αντιπαράθεση με ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Μαρτίου».

Secret Service personnel were involved in a shooting following an armed encounter with a person of interest shortly after midnight on March 9 at 17th and G Streets NW. Media staging area will be at 17th and Pennsylvania. pic.twitter.com/0sEH7ma0BE

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) March 9, 2025