ΗΠΑ: Οι Αρχές απέλασαν Γάλλο επιστήμονα γιατί είχε στο κινητό του επικριτικά μηνύματα για τον Τραμπ

Οι αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στις ΗΠΑ και τελικά απέλασαν Γάλλο ερευνητή επειδή στην έρευνα που έκαναν στον κινητό του τηλέφωνο στο αεροδρόμιο βρήκαν προσωπικά του μηνύματα στο πλαίσιο συνομιλιών του με συναδέλφους και φίλους του τα οποία ήταν επικριτικά προς την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην έρευνα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το περιστατικό συνέβη στις 9 Μαρτίου. Ο ερευνητής στον τομέα του διαστήματος θα εκπροσωπούσε το CNRS (Centre national de la recherche scientifique) σε συνέδριο κοντά στο Χιούστον. Κατά την είσοδό του στις ΗΠΑ, οι τελωνειακές υπηρεσίες του αεροδρομίου πραγματοποίησαν τυχαίο έλεγχο στον υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο.

A French researcher was detained on arrival in the US, his computer and phone confiscated/searched, and his texts criticizing Trump’s cuts to scientific research were deemed by DHS agents as “hatred of Trump [that could be] described as terrorism.” He was deported the next day. pic.twitter.com/g7tJPMBFDi

