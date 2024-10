ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκαπέντε στόχους των Χούθι στην Υεμένη – ΒΙΝΤΕΟ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι έπληξε 15 στόχους των Χούθι στην Υεμένη.

Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι οι στόχοι συνδέονταν με τις «στρατιωτικές δυνατότητες» των Χούθι, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για ραντάρ, εκτοξευτήρες πυραύλων ή βάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επιχείρηση έγινε γύρω στις 17.00 (ώρα Ελλάδας).

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει σχεδόν 100 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον περασμένο Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως λένε, προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Δύο από τα πλοία βυθίστηκαν και τουλάχιστον τέσσερις ναυτικοί έχουν σκοτωθεί.

Δείτε σχετική ανάρτηση

The USA and the UK have launched a series of airstrikes on Yemeni Houthi positions in Sana’a and Hodeidah.#USA #UK #Yemen #Houthi pic.twitter.com/yUkTpZpLWg

— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) October 4, 2024