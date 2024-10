ΗΠΑ: Έπληξαν στόχους των Χούθι στην Υεμένη

Οι ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν σήμερα, Παρασκευή (4/10), έναν αριθμό στόχων των Χούθι στην Υεμένη, στοχεύοντας οπλικά συστήματα, βάσεις και άλλο εξοπλισμό που ανήκει στους αντάρτες οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανικά αεροσκάφη και πλοία έπληξαν θέσεις των Χούθι, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το Ασοσιέιτεντ Πρες. Ο ακριβής αριθμός των στόχων δεν είναι ακόμα γνωστός, καθώς η αποστολή μόλις είχε λήξει, όταν ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι, επτά πλήγματα σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Χοντέιντα, μιας σημαντικής πόλης-λιμάνι, και στην περιοχή Κατέιμπ, όπου βρίσκεται μια στρατιωτική βάση που ελέγχεται από τους Χούθι.

Ακόμα 4 πλήγματα σημειώθηκαν στην περιοχή Seiyana στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμέης, και δύο πλήγματα έγιναν την επαρχία Dhamar. Το γραφείο μέσων ενημέρωσης των Χούθι ανέφερε επίσης τρεις αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Bayda, νοτιοανατολικά της Σαναά.

Η αμερικανική επίθεση γίνεται μόλις λίγες ημέρες αφότου οι Χούθι απείλησαν με “κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων” με στόχο το Ισραήλ, και αφού όπως φαίνεται κατέρριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πετούσε πάνω από την Υεμένη.

US & UK launched 🛩️ strikes across #Yemen , targeting #Houthis in Sanaa, Hodeidah, and Dhamar.

Και μόλις την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση με στόχο αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες εκτόξευσαν περισσότερους από έξι βαλλιστικούς πυραύλους και αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ, καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον τριών αμερικανικών πλοίων που ταξίδευαν μέσω του στενού Bab el-Mandeb, αλλά όλα αναχαιτίστηκαν από τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Οι Χούθι έχουν βάλει στο στόχαστρο περισσότερα από 80 εμπορικά πλοία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο.

Έχουν καταλάβει ένα πλοίο και έχουν βυθίσει δύο. Από τις ενέργειές τους 4 ναυτικοί έχουν σκοτωθεί. Άλλοι πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι, είτε αναχαιτίστηκαν από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα είτε απέτυχαν να φτάσουν στους στόχους τους, στους οποίους περιλαμβάνονται δυτικά στρατιωτικά πλοία.

Η ομάδα έχει υποστηρίξει ότι στοχεύει πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο για να επιβάλει τον τερματισμό της εκστρατείας του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Ωστόσο, πολλά από τα πλοία που δέχονται επιθέσεις έχουν ελάχιστη ή καμία σχέση με τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που κατευθύνονται προς το Ιράν.

The United States launched a massive attack against the Houthis in Yemen. The targets are terrorist facilities and apparently the Houthis leader. Developing story.#Yemen #USA #Israel #Houthis pic.twitter.com/rwYrSmmn4Z

— Meytar (@Meytar_D) October 4, 2024