ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν δεν θα επιβάλει την απαγόρευση του TikTok

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν θα επιβάλει την απαγόρευση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μία ημέρα πριν από την αποχώρησή του από τα καθήκοντά του τη Δευτέρα (20/1), δήλωσε την Πέμπτη (16/1) Αμερικανός αξιωματούχος, αφήνοντας την τύχη της στα χέρια του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κογκρέσο πέρυσι, με νόμο που υπέγραψε ο Μπάιντεν, απαίτησε από τη μητρική εταιρεία ByteDance, που εδρεύει στην Κίνα, να εκποιήσει την TikTok έως τις 19 Ιανουαρίου, μια ημέρα πριν από την ορκωμοσία του προέδρου. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η απερχόμενη κυβέρνηση αφήνει την εφαρμογή του νόμου – και την πιθανή επιβολή της απαγόρευσης – στον Τραμπ.

Joe Biden said he won’t enforce the Tik Tok ban before leaving office. pic.twitter.com/e3b1yORxeo

