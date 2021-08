ΗΠΑ: Ο τυφώνας Άιντα πλήττει τη Λουιζιάνα – Χωρίς ρεύμα 122.000 σπίτια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε απόψε ότι ο τυφώνας Άιντα είναι πολύ επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, ενώ η διακοπή της ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες, για τους κατοίκους της περιοχής του Κόλπου.

Ο Άιντα, που είναι τυφώνας κατηγορίας 4, έφτασε το απόγευμα στο Πορτ Φουρσόν της Λουιζιάνας, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 235 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Ήδη, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 122.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της Πολιτείας αυτής.

Our cam in Golden Meadow is in the core of hurricane Ida right now 👀 pic.twitter.com/9Ii2Z3Qpi3

— Mark Sudduth (@hurricanetrack) August 29, 2021