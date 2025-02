ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητεί από το υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει να κόβει νομίσματα του ενός σεντ – «Είναι σπατάλη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε χθες, Κυριακή, από τον υπουργό Οικονομικών να σταματήσουν οι ΗΠΑ να κόβουν νομίσματα του ενός σεντ (ενός λεπτού), καθώς η παραγωγή τους κρίνεται πολύ δαπανηρή, προκειμένου να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι ΗΠΑ κόβουν νομίσματα του ενός σεντ, τα οποία μας στοιχίζουν κυριολεκτικά πάνω από 2 σεντς (για να παραχθούν). Είναι σπατάλη!», σημείωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Ζήτησα από τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών να σταματήσει η παραγωγή νέων νομισμάτων του ενός σεντ. Ας εξαλείψουμε τη σπατάλη του προϋπολογισμού του σπουδαίου έθνους μας, ακόμη κι αν αυτό το κάνουμε ένα-ένα σεντ», υπογράμμισε.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος είναι επικεφαλής της επιτροπής Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), είχε θέσει το θέμα αυτό τον Ιανουάριο, υπενθυμίζοντας σε μήνυμά του στο X το κόστος παραγωγής του ενός σεντ.

The penny costs over 3 cents to make and cost US taxpayers over $179 million in FY2023.

The Mint produced over 4.5 billion pennies in FY2023, around 40% of the 11.4 billion coins for circulation produced.

Penny (or 3 cents!) for your thoughts.

Sources:https://t.co/Y5LlrpyA62…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) January 22, 2025