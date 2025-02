Χάος σε πτήση: Αεροσυνοδός γρονθοκοπεί επιβάτη που τραβούσε τα μαλλιά γυναίκας – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Alaska Airlines όταν αεροσυνοδός άρχισε να γρονθοκοπεί επιβάτη, που είχε αρπάξει τα μαλλιά μίας γυναίκας και δεν τα άφηνε.

Ο αεροσυνοδός γρονθοκόπησε τον άνδρα αρκετές φορές στην προσπάθεια του να τον υποχρεώσει να αφήσει τα μαλλιά της γυναίκας. Άλλοι επιβάτες προσπάθησαν να βοηθήσουν.

Μόλις ο επιβάτης άφησε τα μαλλιά της, η γυναίκα σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την περίεργη συμπεριφορά του επιβάτη.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στην πύλη μετά το περιστατικό και η πτήση ακυρώθηκε «αφού μια αεροσυνοδός αρνήθηκε να πετάξει και δεν μπορούσε να αντικατασταθεί», δήλωσε ένας επιβάτης.

Η Alaska Airlines δήλωσε στη DailyMail.com ότι ο άνδρας επιβάτης «φάνηκε να βιώνει ένα βίαιο ιατρικό επεισόδιο που περιελάμβανε μια συνεχιζόμενη σωματική επίθεση εναντίον άλλων επιβατών και του πληρώματός μας».

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman’s hair and would not leave.

Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h

