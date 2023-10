ΗΠΑ: Μητέρα επιτέθηκε στον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο – «Γελούσε μέσα στο πρόσωπό μου»

Μια μητέρα και δύο μέλη της οικογένειάς της επιτέθηκαν στον κατηγορούμενο για την δολοφονία της κόρης της, αφού ισχυρίστηκε ότι ο φερόμενος ως δράστης «γελούσε μέσα στο πρόσωπό της» κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικής κατάθεσης μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου του Τέξας την Τρίτη (17/10).

Ο Frank DeLeon Jr., 19 ετών, παρακολουθούσε τη δεύτερη μέρα της δίκης για τον φόνο στο Χιούστον, όπου κατηγορείται ότι πυροβόλησε την πρώην κοπέλα του, Diamond Alvarez, 16 ετών, 22 φορές τον Ιανουάριο του 2022, όταν ξέσπασε το χάος.

Η μητέρα της Alvarez, Anna Machado, είχε μόλις ολοκληρώσει την κατάθεση της. Προχωρώντας για να επιστρέψει στην θέση της, κατευθύνθηκε κατευθείαν προς τον DeLeon προτού την σταματήσει ένας αστυνομικός.

Καθώς η Machado κρατούνταν από τον αστυνομικό, ο θείος της Alvarez όρμησε στον DeLeon γρονθοκοπώντας τον πολλές φορές.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό KHOU φαίνονται υπάλληλοι του δικαστηρίου να ρίχνουν τον θείο του θύματος στο πάτωμα, ενώ ο DeLeon οδηγείται σε μια γωνία. Η Machado προσπάθησε να υπερασπιστεί τον συγγενή της, αλλά εμποδίστηκε από την μητέρα του κατηγορούμενου που ξεκίνησε να την σπρώχνει.

Μόλις οι οικογένειες χωρίστηκαν, ο δικαστής Hazel B. Jones διέταξε να διακοπεί η δίκη. Η Machado άκουσε τους πυροβολισμούς στις 11 Ιανουαρίου και έτρεξε έξω για να βρει την κόρη της πεσμένη στο έδαφος.

Σύμφωνα με την New York Post η μητέρα προσπάθησε να κάνει Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο παιδί της, όμως δεν κατάφερε να την σώσει. Ο DeLeon, 17 ετών τότε, συνελήφθη λίγο αργότερα.

Μετά τον καβγά, η Machado εξέφρασε τη λύπη της για το ξέσπασμα της στην δικαστική αίθουσα. «Ήταν λάθος μου, ήταν λάθος από μέρους μας, γιατί δεν είμαστε τέρατα», είπε η Machado έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά τον καυγά.

«Αλλά είναι τόσο το μίσος, γιατί θέλω την κόρη μου πίσω, και αυτό που έκανε είναι φρικτό, βλέποντας την κόρη μου εκεί και τον κοιτάζω, γνωρίζοντας ότι το έκανε και γελάει μέσα στο πρόσωπό μου, ήταν πολύ λάθος και λυπάμαι για αυτό» ανέφερε η μητέρα του θύματος.

Courtroom brawl breaks out after mom of 16-year-old murder victim claims killer was ‘laughing’ at her face https://t.co/ZW23BmlzaB pic.twitter.com/bdLbuX0eIS

— New York Post (@nypost) October 19, 2023