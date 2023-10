Burt Young: Πέθανε ο Πόλι του «Rocky» – Το «αντίο» του Σιλβέστερ Σταλόνε

Πέθανε ο «Πόλι», ο «βοηθός» του Σιλβέστερ Σταλόνε στη θρυλική ταινία «Rocky». Ο ηθοποιός Μπαρτ Γιανγκ (Burt Young), ο οποίος έγινε γνωστός για την υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία του στο «Rocky», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη από την κόρη του, Anne Morea Steingieser, σύμφωνα με τους New York Times.

Burt Young, who earned an Oscar nomination for his performance as Sylvester Stallone’s sidekick in “Rocky” and logged more than 160 film and television credits as a tough guy with a vulnerable streak, has died at 83. https://t.co/vo52fBOK4a

— The New York Times (@nytimes) October 19, 2023