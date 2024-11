ΗΠΑ: Ιρανός κατηγορείται ότι σχεδίαζε την δολοφονία του Τραμπ – Την εντολή έδωσε αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απήγγειλε σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Ιρανού, ο οποίο φέρεται να σχεδίαζε την δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, πριν εκλεγεί πρόεδρος.

Σύμφωνα με το BBC, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε την Παρασκευή κατηγορητήριο εναντίον του 51χρονου Farhad Shakeri, υποστηρίζοντας ότι του είχε ανατεθεί η «παροχή ενός σχεδίου» για τη δολοφονία του Τραμπ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο κ. Shakeri δεν έχει συλληφθεί και πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Ιράν.

Σε ποινική δίωξη που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Μανχάταν, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι αξιωματούχος της Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν έδωσε εντολή στον κ. Shakeri τον Σεπτέμβριο να εκπονήσει σχέδιο παρακολούθησης και δολοφονίας του Τραμπ.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε ένα στέλεχος του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο είχε αναλάβει από το καθεστώς να κατευθύνει ένα δίκτυο εγκληματικών συνεργατών για την προώθηση των σχεδίων δολοφονίας του Ιράν εναντίον των στόχων του, συμπεριλαμβανομένου του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε άλλους δύο, οι οποίοι επίσης είχαν στρατολογηθεί για να σκοτώσουν έναν Αμερικανό δημοσιογράφο που ήταν ανοιχτός επικριτής του Ιράν.

