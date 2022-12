ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι καλωσόρισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Καπιτώλιο

Τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσόρισε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο κ. Ζελένσκι βρίσκεται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της σύντομης επίσκεψης του, στην Ουάσιγκτον, και λίγο πριν την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο.

Η Πελόζι είπε ότι υποδέχεται τον Ζελένσκι στο Κογκρέσο «με μεγάλη υπερηφάνεια» και αναγνώρισε τις συζητήσεις που είχε πριν από μερικούς μήνες σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στα παιδιά κατά τη διάρκεια προηγούμενης επίσκεψης της πρώτης κυρίας της Ουκρανίας στις ΗΠΑ.

Join His Excellency @ZelenskyyUa, President of Ukraine and me at the United States Capitol ahead of his address to a Joint Meeting of Congress. https://t.co/pdiEHGwKjP

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 21, 2022