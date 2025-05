ΗΠΑ: Γνωστή influencer προκαλεί έντονα συναισθήματα με τις εκκλήσεις της για τα παιδιά στη Γάζα

Μετρά εκατομμύρια ακολούθους, θαυμαστές του εκπαιδευτικού και μουσικού περιεχομένου που αναρτά για τα μωρά και τα νήπια. Ωστόσο η Ms Rachel (Κα Ρέιτσελ), πολύ γνωστή influencer στις αγγλοσαξονικές χώρες, προκάλεσε έντονα συναισθήματα όταν απομακρύνθηκε από το συνηθισμένο αντικείμενό της, απευθύνοντας εκκλήσεις για τα παιδιά στη Γάζα.

Αυτή η 42χρονη μητέρα δύο παιδιών με το καθησυχαστικό χαμόγελο και τη ροζ κορδέλα στα μαλλιά, δίνει συμβουλές για το πώς να διδαχθούν τα περί καθαριότητας τα πολύ μικρά παιδιά ή προσφέρει υποστήριξη στους γονείς.

Ωστόσο πέρυσι έκανε απότομη στροφή και άρχισε να καταγγέλλει την κατάσταση των παιδιών στη Γάζα, αναρτώντας μηνύματα που έσπειραν τη διχόνοια μεταξύ των ακολούθων της και πυροδότησαν αιτήματα για τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής έρευνας.

«Πιστεύω ότι θα ήταν πιο αμφιλεγόμενο να μην λέω τίποτα», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της η Ρέιτσελ Ακούρσο, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. «Είναι λυπηρό που κάποιοι προσπαθούν να ασκήσουν πολεμική ενώ μιλάς για παιδιά που πρέπει να αντιμετωπίσουν ασύλληπτα βάσανα. Η σιωπή δεν είναι επιλογή για μένα».

Οι εκκλήσεις της για τα παιδιά της Γάζας της έφεραν ακόμη μεγαλύτερη θέαση, τη στιγμή που ο παλαιστινιακός θύλακας σπαράσσεται από τον πόλεμο και που πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη τροφίμων και τον επερχόμενο λιμό.

Ωστόσο οι έντονες αντιδράσεις κατά του ακτιβισμού της Ms Rachel αντανακλούν την ακραία πόλωση στις ΗΠΑ όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, πόλωση η οποία έχει σαρώσει τις πανεπιστημιουπόλεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

Τον Μάιο πέρυσι, η Ρέιτσελ Ακούρσο ξεκίνησε εκστρατεία για τη συλλογή δωρεών και συγκέντρωσε 50.000 δολάρια για την οργάνωση Save The Children. Ωστόσο η ίδια αναφέρθηκε επίσης, όχι χωρίς φόρτιση, στην «παρενόχληση» που υπέστη στο διαδίκτυο, ιδίως με ισχυρισμούς για αντισημιτισμό.

«Κανένα δεν εξαιρείται», έγραψε, απαντώντας στις επικρίσεις, «τα παιδιά Παλαιστινίων, τα παιδιά Ισραηλινών, τα παιδιά Αμερικανών, τα παιδιά μουσουλμάνων, εβραίων, χριστιανών (…) όλα τα παιδιά, σε όλες τις χώρες».

Πάνω από 10.000 παιδιά Παλαιστινίων έχουν χάσει τη ζωή τους στον θύλακα από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Τον περασμένο μήνα, φιλοϊσραηλινή ομάδα άσκησης πίεσης που χρηματοδοτείται από ιδιωτικά κεφάλαια ζήτησε από την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι να διεξαχθεί έρευνα για να βρεθεί αν η Ακούρσο «χρηματοδοτείται από ξένη οντότητα για να κάνει αντιισραηλινή προπαγάνδα ώστε να εξαπατήσει την κοινή γνώμη».

Σύμφωνα με την οργάνωση StopAntisemitism, η Ms Rachel διαδίδει «προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς», αν και η ίδια οργάνωση δηλώνει επίσης ότι η ίνφλουενσερ υποστήριξε τα παιδιά από το Ισραήλ, περιλαμβανομένων των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, που ήταν οι πιο μικροί όμηροι που απήγαγε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και που πέθαναν ενώ κρατούνταν από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

“I was asking if there’s any way [the boys] can come here and this wonderful woman was saying, no and they don’t eat anymore on FaceTime with them [cries]…and then she said, thank you for seeing our children as human”… pic.twitter.com/bojIZtVCqk

Οι κατηγορίες για αντιισραηλινή προκατάληψη που διατυπώθηκαν εναντίον της είναι «γελοίες» και «εντελώς εσφαλμένες», είπε η ίδια στους New York Times. «Η οδυνηρή πραγματικότητα είναι ότι παιδιά Παλαιστινίων στη Γάζα σκοτώθηκαν κατά χιλιάδες και συνεχίζουν να σκοτώνονται, να ακρωτηριάζονται και να λιμοκτονούν ακόμη και αυτήν την ώρα. Η ιδέα ότι το να ανησυχούμε για μια ομάδα παιδιών μας εμποδίζει να ανησυχούμε για μια άλλη ομάδα παιδιών είναι εσφαλμένη», τόνισε.

Η Ms Rachel απενεργοποίησε τα σχόλια κάτω από ορισμένες από τις δημοσιεύσεις της. Ωστόσο σχόλια κάτω από άλλες αναρτήσεις δείχνουν πόσο διαφορετικές αντιδράσεις προκαλούν τα μηνύματά της.

«Λατρεύω τα βίντεό σας. Όχι την πολιτική σας», γράφει ένας ακόλουθος. «Η Ms Rachel είναι ένας εθνικός θησαυρός», σχολιάζει ένας άλλος.

Μεταξύ των υποστηρικτών της ίνφλουενσερ είναι ο Τόμι Βίτορ, ο οποίος έχει εργαστεί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και παρουσιάζει το δημοφιλές πόντκαστ Pod Save America.

«Ο αντισημιτισμός είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και το να γίνονται κυνικοί και ανέντιμοι ισχυρισμοί για πολιτικούς σκοπούς χειροτερεύει μόνον τα πράγματα αντί να τα βελτιώνει», έγραψε ο Βίτορ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για αντισημιτισμό.

Παρά τις επικρίσεις, η Ρέιτσελ Ακούρσο δεν εγκαταλείπει: πρόσφατα ανάρτησε εικόνες από τη συνάντησή της με τη Ράχαφ, ένα κοριτσάκι τριών ετών, που έχασε τα δυο της πόδια σε βομβαρδισμό στη Γάζα.

If you asked me a month ago, I couldn’t have told you who #MsRachel is

But here she is bringing joy to a little #Palestinian girl called Rahaf who’s legs were torn away from her by Israeli nazis

Now the evil that is Zionism is trying to destroy #MsRachel too pic.twitter.com/ZuBcCVzziW

— Cease Fire Now- #EndTheGenocide (@CillianMcLough1) May 16, 2025