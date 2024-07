ΗΠΑ: Εισβολή Αγνώστου στον… αέρα του CNN – Μήνυμα – «καρφί» για τον Ντόναλντ Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά τα απρόοπτα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, με βασικότερο τον θανατηφόρο πυροβολισμό από την αστυνομία ενός άνδρα σε μικρή σχετικά απόσταση από τον χώρο του Συνεδρίου.

Το σίγουρο είναι ότι δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. μιας και τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι “βούτυρο στο ψωμί” επίδοξων celebrities, που πάντα επιζητούν τα 15 λεπτά δημοσιότητάς τους.

Ένας τέτοιος εμφανίστηκε σε… ζωντανή σύνδεση στην κάμερα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN, την ώρα που η δημοσιογράφος έδινε στον “αέρα” το ρεπορτάζ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας άνδρας φορώντας καουμπόικο καπέλο, στέκεται πίσω από τη δημοσιογράφο και δεν διστάζει να ανοίξει το πουκάμισό του για να φανεί το μήνυμα που αναγραφόταν στο μπλουζάκι που φορούσε από μέσα. “Που είναι η λίστα με τους πελάτες του Τζέφρι Έπσταϊν;” γράφει το μπλουζάκι, με ευθεία αναφορά στην εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση του πρώην χρηματοκοικονομικού συμβούλου, που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά φύσης εγκλήματα.

Ο καταδικασθείς Έπσταϊν φέρεται να έχει στην κατοχή του sex tapes με πρωταγωνιστή τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στη λίστα των πελατών του, που συμμετείχαν στα σεξουαλικά όργια που διοργάνωνε είναι και το όνομα ενός ακόμη προέδρου των ΗΠΑ, του Μπιλ Κλίντον.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🔥🚨BREAKING: A man wearing a shirt that says “WHERE IS THE JEFFREY EPSTEIN CLIENT LIST” trolled a CNN news reporter at the RNC Convention. pic.twitter.com/pGwkXcVzkc

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 16, 2024