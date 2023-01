ΗΠΑ: Δημοκρατικοί βουλευτές καλούν την κυβέρνηση Μπάιντεν να ανακαλέσει την βίζα του Μπολσονάρου

Δεκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές ζήτησαν σήμερα από την κυβέρνηση του προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να συνεργαστεί με τις αρχές της Βραζιλίας στην έρευνα για τις βίαιες διαδηλώσεις στη Μπραζίλια και να ανακαλέσει την αμερικανική βίζα που έχει ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Οι 41 βουλευτές έστειλαν επιστολή καλώντας την αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Βραζιλία. «Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον κ. Μπολσονάρου ή σε άλλους Βραζιλιάνους πρώην αξιωματούχους να βρουν καταφύγιο στις ΗΠΑ για να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη για τυχόν εγκλήματα που μπορεί να έχουν διαπράξει όταν βρίσκονταν στην εξουσία», σημειώνουν στην επιστολή.

Today, Reps. @RepGregoryMeeks, Castro, Gallego, García, and Wild led 46 Members in calling on @POTUS to cooperate with Brazilian authorities' investigation into the Jan 8 insurrection, revoke Bolsonaro’s US visa & investigate US-based instigators of the Brazilian insurrection👇🏿 pic.twitter.com/gGj1vomHph

— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) January 12, 2023