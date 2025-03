ΗΠΑ: Δικαστής έδωσε διορία μέχρι τη Δευτέρα στην κυβέρνηση Τραμπ να πληρώσει 2 δισ. δολάρια για ξένη βοήθεια

Ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε την Πέμπτη (6/3) διορία στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι τη Δευτέρα (10/3) να πληρώσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε οφειλές προς εταίρους της αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ξεπαγώνοντας το πάγωμα της χρηματοδότησης της κυβέρνησης για έξι εβδομάδες σε όλη την εξωτερική βοήθεια.

A divided #SCOTUS declined on March 5 to let President Donald Trump’s administration withhold payment to foreign aid organizations for work they already performed for the government https://t.co/tVWq4NIuUR pic.twitter.com/yyFza2fWCV

Συγκεκριμένα, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Αμίρ Άλι, αποφάνθηκε υπέρ των μη κερδοσκοπικών ομάδων και των επιχειρήσεων που άσκησαν αγωγή για το πάγωμα της χρηματοδότησης, το οποίο ανάγκασε τους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο να περικόψουν τις υπηρεσίες τους και να απολύσουν χιλιάδες εργαζόμενους.

U.S. District Judge Amir Ali ruled in favor of nonprofit groups and businesses that sued over the funding freeze, which has forced organizations around the world to slash services and lay off thousands of workers. https://t.co/1FuK0rFWs2

