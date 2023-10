ΗΠΑ: «Μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε αστυνομικό τμήμα και τραγουδούσε Guns Ν’ Roses – BINTEO

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν ένας 34χρονος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε αστυνομικό τμήμα όπου άρχισε να πανηγυρίζει και να τραγουδά.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο John Hargreaves, ευθύνεται για διάφορα παρόμοια περιστατικά που συνέβησαν την ίδια μέρα στις 20 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως – όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Γουόρεν σε δελτίο τύπου – δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από τις πράξεις του.

Το πρώτο συμβάν έλαβε χώρα όταν εισέβαλε με το SUV του στην πόρτα του γκαράζ ενός σπιτιού στο Liberty Township, μια πράξη που πιστεύεται ότι έγινε στοχευμένα λόγω προσωπικών διαφορών με τον ιδιοκτήτη.

Αμέσως μετά ο ίδιος οδήγησε προς το αστυνομικό τμήμα της κοινότητας Independence Township, το οποίο ήταν το πλησιέστερο στο δρόμο του και «μπούκαρε» με το όχημα του στο τμήμα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

A man faces terror charges for crashing into a New Jersey police station.

He also faces charges of burglary, criminal mischief, possession of a weapon for unlawful purposes, aggravated assault and harassment.

Read more: https://t.co/Ji788ZLKNb pic.twitter.com/BQsWURUHZ9

— Sky News (@SkyNews) September 30, 2023