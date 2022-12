ΗΠΑ: Από σπίτι σε σπίτι πηγαίνουν οι αστυνομικοί στο Μπάφαλο – Φόβοι για πλημμύρες μόλις λιώσουν τα χιόνια

Αστυνομικοί και μέλη της Εθνοφρουράς πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι σήμερα στις γειτονιές του Μπάφαλο, στις ΗΠΑ, για να ελέγξουν αν είναι ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι, μετά τη φονική χιονοθύελλα που έθαψε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νέας Υόρκης κάτω από 140 εκατοστά χιόνι.

Η χριστουγεννιάτικη θύελλα που συνοδευόταν από πολικές θερμοκρασίες έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 34 από αυτούς στο Μπάφαλο και την ευρύτερη κομητεία Ίρι και ένας στην κομητεία του Νιαγάρα. Ο τοπικός αξιωματούχος Μαρκ Πόλονκαρζ είπε ότι ενδέχεται να βρεθούν και άλλοι νεκροί από τις έρευνες των αστυνομικών σε συνοικίες που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. «Φοβόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καλά ή που απεβίωσαν», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα. Τις προηγούμενες ημέρες, πολλοί άνθρωποι πέθαναν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή στον δρόμο, ορισμένοι αφού περίμεναν επί ώρες τα σωστικά συνεργεία.

