ΗΠΑ: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε πελάτισσες και μαγείρισσες σε γνωστό εστιατόριο – Μπουνιές, κλωτσιές και «καρεκλιές»

Ένας άγριος καβγάς που θύμιζε αγώνας κατς εξελίχθηκε σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας των ΗΠΑ ανάμεσα σε πελάτισσες και στις δυο υπαλλήλους.

Για άγνωστους λόγους, έως τώρα λόγους, οι γυναίκες άρχισαν να φωνάζουν και πολύ γρήγορα ο τσακωμός πήρε τεράστιες διαστάσεις. Πελάτισσες πηδούσαν τους πάγκος, πέταγαν μπουκάλια και καρέκλες, με τις υπαλλήλους να απαντάνε με σκληρά χτυπήματα στο πρόσωπο και κλωτσιές.

Μία νεαρή γυναίκα φαίνεται εκτοξεύει μια καρέκλα προς την ξανθιά μαγείρισσα, της οποίας οι εντυπωσιακές κινήσεις, άφησαν έκπληκτους τους χρήστες των social media, με έναν να σχολιάζει ότι η υπάλληλος έχει «περισσότερη εμπειρία μάχης από τους περισσότερους μαχητές ΜΜΑ».

