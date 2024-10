ΗΠΑ: Αντιδράσεις για την αστυνομική βία κατά ενός Αφροαμερικανού κωφού με εγκεφαλική παράλυση στο Φοίνιξ

Οργανώσεις υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις ΗΠΑ, εξέφρασαν χθες Τρίτη την αγανάκτησή τους, μετά τη δημοσίευση βίντεο που καταγράφει αστυνομικούς στο Φοίνιξ της Αριζόνα να συλλαμβάνουν βίαια έναν κωφό Αφροαμερικανό με εγκεφαλική παράλυση.

Δύο αστυνομικοί από το Φοίνιξ, ο Μπέντζαμιν Χάρις και η Κάιλι Σου, χρησιμοποίησαν τέιζερ και γρονθοκόπησαν τον 34χρονο Ταϊρόν ΜακΆλπιν. Εις βάρος του Αφροαμερικανού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση και αντίσταση κατά της αρχής.

Αν και η σύλληψή του έγινε τον Αύγουστο, το περιστατικό μεταδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης χθες, μετά τη δημοσίευση τη Δευτέρα του βίντεο από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί.

Το NBC News μετέδωσε ότι το υλικό αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα από τους δικηγόρους του ΜακΆλπιν.



Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μιλήσουν στον ΜακΆλπιν, αφού ένας άνδρας κατήγγειλε ότι κάποιος προσπάθησε να του κλέψει το ποδήλατό του και τον χτύπησε. Ο άνδρας αυτός υπέδειξε τον ΜακΆλπιν, τον οποίο οι αστυνομικοί ακολούθησαν σε έναν χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με το βίντεο, την ώρα που ο ΜακΆλπιν περπατά, ο Χάρις του φωνάζει μέσα από το αστυνομικό όχημα να σταματήσει. Αμέσως μετά, και αφού ο 34χρονος δεν απαντά, ο Χάρις βγαίνει από το όχημά του και επιτίθεται στον ΜακΆλπιν, αρχίζοντας να τον γρονθοκοπεί. Λίγο μετά σπεύδει και η Σου.

Ο ΜακΆλπιν δέχθηκε τουλάχιστον 10 γροθιές, ενώ οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επανειλημμένα και το τέιζερ εναντίον του.

Το CBS μετέδωσε ότι ο ΜακΆλπιν δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για το περιστατικό για το οποίο εκλήθη η αστυνομία.

WOW. Phoenix police acted on false claims when they repeatedly punched and tasered Tyron McAlpin, a deaf Black man with cerebral palsy. McAlphin faces felony charges for the encounter! pic.twitter.com/3KQglWcHOd

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 15, 2024