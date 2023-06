ΗΠΑ: 2 νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από μουσικό φεστιβάλ

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά σε ένα μουσικό φεστιβάλ στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους σύμφωνα με την αστυνομία.

Τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο δράστης που συνελήφθη, τραυματίστηκαν.

Ο δράστης άνοιξε πυρ σε έναν από τους χώρους κατασκήνωσης έξω από το Αμφιθέατρο Gorge στο Quincy της Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του sold-out φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής Beyond Wonderland.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Grant είπε ότι ο ένοπλος πυροβόλησε τυχαία σε πλήθος ανθρώπων στο κάμπινγκ γύρω στις 8:23 τοπική ώρα – «αρκετές εκατοντάδες μέτρα μακριά» από τον χώρο.

Το μουσικό φεστιβάλ είχε συμβουλεύσει τους παρευρισκόμενους στη συναυλία στο Twitter να μείνουν μακριά από το κάμπινγκ.

Please avoid the Gorge Gate H campgrounds area as it is closed due to an incident that has been handled by local authorities. There is no current danger to festival goers or the campgrounds.

