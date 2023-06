Ιορδανία: «Χίλιες και μία νύχτες» στον βασιλικό γάμο της χρονιάς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας. Χουσέιν μπιν Αμπντάλα παντρεύτηκε σήμερα την αρχιτέκτονα από τη Σαουδική Αραβία Ράτζουα αλ Σάιφ, παρουσία δεκάδων υψηλών προσκεκλημένων και βασιλικών οικογενειών από όλον τον κόσμο.

Το ζεύγος ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο Παλάτι Ζαχράν, στο Αμάν. Και οι δύο είναι 28 ετών.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα, 61 ετών, όρισε διάδοχό του στον θρόνο τον μεγαλύτερο γιο του, τον Χουσέιν μπιν Αμπντάλα, όταν εκείνος ήταν 15 ετών, αφού προηγουμένως απέκλεισε από τη διαδοχή τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Χάμζα. Ο τελευταίος κατηγορήθηκε τον Απρίλιο του 2021 για απόπειρα αποσταθεροποιήσης του βασιλείου, προκαλώντας μια κρίση άνευ προηγουμένου στη χασεμιτική δυναστεία. Έκτοτε παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό και τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι «αποκηρύσσει τον πριγκιπικό τίτλο του».

Ο Χουσέιν σπούδασε στη Δύση και προετοιμάστηκε για τον μελλοντικό ρόλο του από τον πατέρα του, ο οποίος τον έπαιρνε μαζί του στις επισκέψεις του στο εξωτερικό και σε σημαντικές συνόδους. Αφού φοίτησε στην περίβλεπτη βασιλική στρατιωτική ακαδημία του Σάντχερστ, στη Βρετανία, σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν της Ουάσινγκτον.

Η σύζυγος του διαδόχου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σαουδική Αραβία και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης.

Watch: Jordan’s royal newlyweds, Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Saif, head to Al Husseiniya Palace accompanied by the Red Motorcade. #RoyalWedding #CelebratingAlHusseinhttps://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/4hrvzp6rFB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Watch: Jordan’s royal newlyweds, Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Saif, arrive at Al Husseiniya Palace in Amman to continue the wedding celebrations.#RoyalWedding #CelebratingAlHusseinhttps://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/jU3yCdUW9E — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Watch: Rajwa Al Saif walks down the aisle to marry Jordan’s Crown Prince Al Hussein. #RoyalWedding #CelebratingAlHussein https://t.co/dZg5RIfRNg pic.twitter.com/KUHLOpswBF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Watch: Rajwa Al Saif arrives at Zahran Palace for her wedding to Jordan’s Crown Prince Al Hussein.#RoyalWedding #CelebratingAlHusseinhttps://t.co/dZg5RIfRNg pic.twitter.com/3iL3ATstVG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Jordan’s Crown Prince Al Hussein and his bride Rajwa Al Saif exchange rings during the wedding ceremony. #RoyalWedding #CelebratingAlHusseinhttps://t.co/dZg5RIfRNg pic.twitter.com/qXg4QXD813 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Watch: Jordan’s royal newlyweds, Crown Prince Al Hussein and Saudi national Rajwa Al Seif, depart Zahran Palace heading to Al Husseiniya Palace accompanied by the Red Motorcade.#RoyalWedding #CelebratingAlHusseinhttps://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/GZ2QiL1487 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Εκτός από τις οικογένειές τους, παρέστησαν επίσης η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, ο βασιλιάς της Ολλανδίας Βίλεμ-Αλεξάντερ, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ με τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.

Watch: Britain’s Prince William and Princess Kate arrive at Zahran Palace for the royal wedding of Jordan’s Crown Prince Al Hussein and are welcomed by King Abdullah II and Queen Rania.#CelebratingAlHussein #RoyalWedding https://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/YccRCcJp1v — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Σε εορταστική ατμόσφαιρα, χιλιάδες Ιορδανοί γιόρτασαν τον γάμο στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου είχαν αναρτηθεί τα πορτρέτα των νεόνυμφων. Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες ημέρες είχαν οργανωθεί πολλά σόου με πυροτεχνήματα, αεροπορικές επιδείξεις και συναυλίες σε όλη τη χώρα. «Ο Χουσέιν είναι ο δικός σας γιος, εσείς είστε η οικογένειά του και είναι ο δικός σας γάμος» είχε πει απευθυνόμενη στους Ιορδανούς η βασίλισσα Ράνια, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube στις 23 Μαΐου.

Τέτοιοι εορτασμοί είναι σπάνιοι στον αραβικό κόσμο, όπου οι συντηρητικές μοναρχίες μοιράζονται ελάχιστες πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή τους με τους πολίτες.

Watch: Jordanians take to the streets to celebrate the royal wedding of Crown Prince Al Hussein and Rajwa Al Saif. #RoyalWedding https://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/DSE5DlOL0I — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023