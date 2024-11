Ινδονησία: Κλειστά αεροδρόμια και εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων λόγω έκρηξης ηφαιστείου – Ακυρώνονται πτήσεις από και προς το Μπαλί

Η Ανατολική Νούσα Τενγκάρα της Ινδονησίας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι συνεχίζει να εκρήγνυται, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Το ηφαίστειο, το οποίο ενεργοποιήθηκε με μια μικρή έκρηξη στις 3 Νοεμβρίου, έχει φτάσει πλέον στο σημείο να εκτοξεύει τέφρα ύψους 9 χιλιομέτρων, οδηγώντας στο κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων και την ακύρωση δεκάδων πτήσεων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB), οι ηφαιστειακές εκρήξεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 9 άτομα, έχει τραυματίσει σοβαρά 31 και έχει οδηγήσει πάνω από 12.000 κατοίκους σε εκκένωση.



Οι πιο κοντινές κοινότητες στο ηφαίστειο φιλοξενούν περισσότερους από 16.000 κατοίκους, με την κυβέρνηση να εξετάζει την πιθανότητα μόνιμης μετεγκατάστασης για κάποιους από αυτούς.

Η BNPB προτείνει την κατασκευή 2.700 νέων κατοικιών για τις οικογένειες που θα χρειαστεί να μετακινηθούν.



Την Τρίτη, το ηφαίστειο εκτόξευσε ξανά τέφρα ύψους έως και 9.000 μέτρων πάνω από τον κρατήρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να επεκτείνουν την απαγορευμένη ζώνη γύρω από το ηφαίστειο από επτά σε εννέα χιλιόμετρα.

Η στάχτη από τις συχνές εκρήξεις του ηφαιστείου έχει διαταράξει και ακυρώσει τις πτήσεις από και προς το Μπαλί. Οι πτήσεις από και προς τη Σιγκαπούρη και πολλά αεροδρόμια της Αυστραλίας ακυρώθηκαν, ενώ ακυρώθηκαν επίσης οι πτήσεις προς τη Σαγκάη.

