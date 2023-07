Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι μουσώνες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Ινδία από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις των μουσώνων. Σύμφωνα με τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης, το Νέο Δελχί κατέγραψε ρεκόρ βροχόπτωσης μέσα σε διάστημα μιας ημέρας τα τελευταία 40 χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην πρωτεύουσα, όπου δρόμοι πλημμύρισαν, έπεσε 153 χιλιοστά βροχόπτωσης, τις περισσότερες σε μια μέρα τον μήνα Ιούλιο εδώ και 40 χρόνια, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν άλλη μια μέρα καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, οι αρχές διέταξαν τα σχολεία στο Νέο Δελχί να παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα (10/7).

Σύμφωνα με το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων PTI, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες σε έξι κρατίδια της βόρειας Ινδίας.

