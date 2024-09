Ινδία: Φρικτή υπόθεση ομαδικού βιασμού 7χρονης – Δράστες δύο συνομήλικά της αγόρια

Ένα επτάχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από δύο αγόρια ηλικίας 7 και 8 ετών, στην τελευταία φρικτή σεξουαλική επίθεση στην Ινδία που έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Τα δύο αγόρια κατηγορούνται ότι βίασαν το μικρό κορίτσι στην πόλη Ballia, την Παρασκευή, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η οικογένεια του θύματος δήλωσε ότι το κορίτσι έκανε μπάνιο όταν τα αγόρια την παρέσυραν σε άλλη τοποθεσία, όπου τη βίασαν ομαδικά.

Και τα δύο αγόρια συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν, ενώ φέρεται να παραδέχθηκαν τον ομαδικό βιασμό.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι η οικογένειά της μετέφερε την 7χρονη στο νοσοκομείο όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε το Σάββατο. Σύμφωνα με τις αναφορές, δεν κινδυνεύει η υγεία της.

Ο φρικιαστικός βιασμός του μικρού κοριτσιού έρχεται μόλις ένα μήνα μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες στην Ινδία, όπου χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους για ζητήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας, μετά τον άγριο βιασμό και τη δολοφονία μιας εκπαιδευόμενης γιατρού σε κρατικό νοσοκομείο της Καλκούτας.

Η μεγαλύτερη πορεία, που ονομάστηκε «Reclaim The Night» (Ανακτήστε τη νύχτα), είδε χιλιάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στην πολυσύχναστη διάβαση πέντε σημείων Shyambazar της πόλης κατά την έναρξη των εορτασμών για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τον Αύγουστο.



Η διοργανώτρια της εκδήλωσης, η 29χρονη ερευνήτρια κοινωνικών επιστημών Rimjhim Sinha, δήλωσε ότι ελπίζει η διαμαρτυρία να σηματοδοτήσει την έναρξη διαρθρωτικών αλλαγών στη χώρα, η οποία μαστίζεται εδώ και καιρό από την έμφυλη βία.

Across India, hundreds of thousands of women marched to “reclaim the night” and protest the rape and murder of a 31-year-old trainee doctor. pic.twitter.com/xstJOsGvOw

— AJ+ (@ajplus) August 15, 2024