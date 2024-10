Ινδία: 20χρονος έχασε τη ζωή του σε ένα επικίνδυο challenge – Έβαλε κόμπρα στο στόμα του και αυτή τον δάγκωσε

«Ένα viral βίντεο δεν αξίζει τη ζωή σου», θα μπορούσε να πει κάποιος στον 20χρονο Σιβαράτζ από την Ινδία, πριν εκείνος προχωρήσει στο μοιραίο challenge το οποίο τον οδήγησε στον θάνατο.

Τον Σεπτέμβριο, ο Σιβαράτζ καταγράφηκε σε ένα βίντεο, στο οποίο βάζει το κεφάλι μιας ζωντανής κόμπρας μέσα στο στόμα του και το κρατάει εκεί για πάνω από 40 δευτερόλεπτα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η δηλητηριώδης κόμπρα τον δάγκωσε μέσα στο στόμα. Ο Σιβαράτζ αργότερα υπέκυψε στο δάγκωμα, και όπως ανέφεραν τα ινδικά μέσα, το βίντεο είχε σκοπό να δημοσιευτεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο βίντεο, ο 20χρονος φαίνεται να στέκεται σε ένα μονοπάτι, βάζοντας το κεφάλι της κόμπρας στο στόμα του. Αφού τοποθετεί το φίδι στη θέση που ήθελε, στάθηκε ήρεμος με τα χέρια του σε στάση προσευχής. Η κόμπρα προσπαθεί να ξεφύγει, κουνώντας το σώμα της, ενώ ο άνθρωπος που καταγράφει το βίντεο μιλάει δύο φορές. Σε κάποιο σημείο, ο Σιβαράτζ του δίνει το σήμα του OK με τον αντίχειρά του, και το βίντεο διακόπτεται.



Αρκετά μέσα ενημέρωσης στην Ινδία δημοσίευσαν το βιντεοσκοποημένο υλικό, αναφέροντας ότι ο Σιβαράτζ αργότερα έχασε τη ζωή του από το δάγκωμα του φιδιού κατά τη διάρκεια αυτής της επικίνδυνης επίδειξης. Ένα από αυτά τα Μέσα ανέφερε ότι η ιδέα για το βίντεο ανήκε στον πατέρα του Σιβαράτζ.

«Ο άνδρας και ο πατέρας του ζούσαν σκοτώνοντας φίδια», αναφέρει η εφημερίδα Hindustan Times. «Είχαν πιάσει την κόμπρα και ο πατέρας του τον παρακίνησε να φτιάξει το βίντεο για να το μοιραστούν σε ομάδες στο WhatsApp. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, το φίδι τον δάγκωσε αμέσως, προκαλώντας τον θάνατό του».

Ένας δημοσιογράφος από την Ινδία μοιράστηκε επίσης το βίντεο στο X, περιγράφοντας τον Σιβαράτζ ως «αφελές νεαρό».

Here is the gullible youngster, who held a cobra in his mouth to get filmed possibly for posting on social media platforms.

He died later as the snake bit him in his mouth. This bizarre incident happened in Desaipet village of #Kamareddy district in #Telangana. #bizarre pic.twitter.com/oNneAoydo8

