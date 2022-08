Ιερουσαλήμ: Επτά τραυματίες έπειτα από επίθεση σε λεωφορείο

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον λεωφορείου στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν η αστυνομία και υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυρά εναντίον λεωφορείου κοντά στον Τάφο του Δαυίδ (…) . Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και αναζητούν ύποπτο που τράπηκε σε φυγή», ανέφερε η αστυνομία του Ισραήλ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε ότι στον χώρο, κοντά στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ («Το κόκκινο αστέρι του Δαυίδ», ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ομόλογη του Ερυθρού Σταυρού), έκανε λόγο για επτά τραυματίες, δύο σοβαρά.

«Υπάρχουν συνολικά επτά τραυματίες, όλοι τους είχαν τις αισθήσεις τους, μια γυναίκα και έξι άνδρες, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, στην τρομοκρατική επίθεση στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ», ανέφερε ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ.

«Φθάσαμε πολύ γρήγορα επιτόπου. Στην οδό Μααλέ Χασαλόμ (…) μας φώναξαν διερχόμενοι να πάμε να προσφέρουμε φροντίδες σε δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών που είχαν τραυματιστεί μέσα στο λεωφορείο. Είχαν τις αισθήσεις τους και μπορούσαν να βαδίσουν» ενώ έφεραν τραύματα «στο πάνω μέρος του σώματος», ανέφεραν δύο τραυματιοφορείς της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, σύμφωνα με την οργάνωση βοήθειας και περίθαλψης.

BREAKING: 7 wounded, (including 4 US citizens) 3 of them in critical condition, after a Palestinian terrorist opened fire targeting an Israeli bus near the Western Wall in the city of Jerusalem. pic.twitter.com/JMOHbChdPu

— Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) August 14, 2022