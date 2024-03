Ιαπωνία: Οκτώ νεκροί και δύο αγνοούμενοι σε ανατροπή φορτηγού πλοίου

Νεκροί ανασύρθηκαν οκτώ ναύτες μετά την ανατροπή δεξαμενόπλοιου υπό νοτιοκορεατική σημαία στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Ένα ακόμη άτομο βρέθηκε σε κατάσταση που δεν απειλεί τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη αγνοούνται, ανακοίνωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

Το Keoyoung Sun ανατράπηκε στα ανοικτά του νομού Γιαμαγκούτσι. Το πλήρωμα κάλεσε μέσω ασυρμάτου για βοήθεια γύρω στις 07:00 της Τετάρτης (22:00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη). Οι έρευνες συνεχίζονται για άλλους δύο ναύτες που επέβαιναν στο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν σε αγκυροβόλιο (ράδα) λόγω καταιγίδας. Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι το φορτηγό μετέφερε 980 τόνους ακρυλικού οξέος.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται κοντά στην πόλη Σιμονοσέκι στα νοτιοδυτικά της χώρας. Η ιαπωνική ακτοφυλακή αναφέρει ότι το πλήρωμα αποτελείται από δύο Κορεάτες, οκτώ Ινδονήσιους και έναν Κινέζο πολίτη.

Στην περιοχή μετρήθηκαν άνεμοι ταχύτητας έως και 54 χιλιομέτρων την ώρα την Τετάρτη.

