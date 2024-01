Ιαπωνία: Εξερράγη ηφαίστειο σε απομακρυσμένο νησί

Ένα ηφαίστειο εξερράγη τα ξημερώματα Κυριακής (τοπική ώρα) στο απομακρυσμένο νησί Σουανοσέσιμα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η πρόκληση ζημιών λόγω της έκρηξης, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK, επικαλούμενος τοπικό αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Καγκοσίμα.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση ανεβάζοντας το επίπεδο για ηφαιστειογενή δραστηριότητα σε 3 (με 5 τον ανώτατο βαθμό) για τη Σουανοσέσιμα, περιορίζοντας την είσοδο σε επικίνδυνες περιοχές γύρω από το ηφαίστειο.

