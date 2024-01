Ιαπωνία: Χιλιάδες θα περάσουν τη νύχτα σε καταφύγια μετά τον ισχυρό σεισμό – Συγκλονίζουν οι περιγραφές

Σε ειδικά κέντρα εκκένωσης θα διανυκτερεύσουν χιλιάδες άνθρωποι στην Ιαπωνία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που συγκλόνισε την χώρα την Πρωτοχρονιά. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ότι τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Άγνωστος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια κτιρίων, τα οποία κατέρρευσαν σε πολλές πόλεις.

Ο σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 16:10 τοπική ώρα (07:10 GMT) τη Δευτέρα. Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι και αργότερα υποβαθμίστηκαν. Δεκάδες μετασεισμοί ακολούθησαν τον αρχικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ.

Ένας snowboarder, που κάνει διακοπές στις Άλπεις Hakuba της Ιαπωνίας είπε ότι ολόκληρο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του σείστηκε. Μιλώντας στο Reuters, ο Baldwin Chia τόνισε ότι ανησυχεί για ενδεχόμενες χιονοστιβάδες. Όπως ανέφερε, ήταν συνηθισμένο να ακούς για σεισμούς στην Ιαπωνία, αλλά «δεν θα περίμενες να ζήσεις πραγματικά έναν».

Ο Άντι Κλαρκ, ένας Βρετανός στην Ιαπωνία, περιέγραψε στο BBC ένα «τρομακτικό απόγευμα και βράδυ», καθώς βρισκόταν στην πληγείσα παράκτια πόλη Τογιάμα, όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

Όπως περιέγραψε, «άρπαξε το θαλάσσιο τείχος για να μείνει όρθιος» προτού κατευθυνθεί προς τη στέγη του σχολείου για ασφάλεια. Ο κ. Κλαρκ είπε ότι αποδεικνύεται «δύσκολο να κοιμηθείς έστω και λίγο» λόγω των μετασεισμών.

Ο Jeffrey Hall, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Kanda, είπε ότι ένιωσε τρέμουλο για περίπου δύο λεπτά παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη Yokohama, στην άλλη πλευρά του κύριου νησιού της Ιαπωνίας. Δήλωσε στο BBC ότι ο σεισμός ήταν «πολύ, πολύ σοβαρός».

Θεωρείται απίθανο να ξεκαθαρίσει η πλήρης έκταση των ζημιών μέχρι το πρωί της Τρίτης, αλλά ήδη είναι εμφανείς μεγάλες ζημιές σε υποδομές. Αξιωματούχοι στην πόλη Suzu στην επαρχία Ishikawa δήλωσαν ότι πολλά σπίτια και κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφελείας Hokuriku Electric Power.

Ο πρώην ανταποκριτής του BBC στην Ιαπωνία, Ρούπερτ Γουίνγκφιλντ-Χέις – ο οποίος έκανε ρεπορτάζ από την Ταϊβάν – είπε ότι αρκετές εκατοντάδες μέτρα του κεντρικού δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μεταξύ των πόλεων Τογιάμα και Καναζάουα έχουν γκρεμιστεί από κατολίσθηση.

Βίντεο από την Uchinada, επίσης στον νομό Ishikawa, δείχνει την επιφάνεια ενός δρόμου ραγισμένη. Ζημιές καταγράφηκαν, επίσης, στο ιερό Onohiyoshi στην Kanazawa.

Τις πληγές της μετρά η χώρα μετά τα 7,6 Ρίχτερ

Ο σεισμός με προκαταρκτικό μέγεθος 7,6 Ρίχτερ προκάλεσε μίνι τσουνάμι περίπου 1 μέτρου κατά μήκος της δυτικής ακτής της Ιαπωνίας και της γειτονικής Νότιας Κορέας. Οι αρχές προειδοποίησαν έγκαιρα τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς μεγαλύτερα υψόμετρα.

Σπίτια καταστράφηκαν και μονάδες του στρατού έχουν σταλεί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανάφερε ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως οι αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για πολλούς εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο μετά τον σεισμό, ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να προετοιμαστούν για περισσότερες καταστροφές. «Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενους περαιτέρω σεισμούς και καλώ τον κόσμο στις περιοχές όπου αναμένονται τσουνάμι να εκκενώσουν το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Κισίντα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν «κάθε αναγκαία βοήθεια», δήλωσε ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Η κυβέρνησή μου βρίσκεται σε επαφή με τους Iάπωνες αξιωματούχους και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια στον ιαπωνικό λαό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τζο Μπάιντεν υπενθυμίζοντας ότι η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι «στενοί σύμμαχοι».

#Hiroshige #Seko, Japan’s economy, trade and industry minister, told reporters that the extensive power loss was caused by an emergency shutdown of the main thermal power plant that supplies half the electricity to Hokkaido, 7.6 quake hits.

.

.#Japan #earthquake #Tsunami🌋 pic.twitter.com/FzbfLXBeKJ — Taj Pharma — (Life Saving Drugs) (@TAJPHARMACEUTI1) January 1, 2024

Ο σεισμός ταρακούνησε επίσης κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο, περίπου 500 χλμ. από την Ουατζίμα. Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ δείχνουν ένα κτίριο να πέφτει σε ένα σύννεφο σκόνης στην παραλιακή πόλη Σούζου και ένα τεράστιο ρήγμα σε δρόμο στην Ουατζίμα όπου πανικοβλημένοι γονείς σφίγγουν πάνω τους τα παιδιά τους. Ο σεισμός ταρακούνησε επίσης κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο, περίπου 500 χλμ. από την Ουατζίμα.

Τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισικάουα αναστάλθηκαν, ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Softbank και KDDI ανέφεραν διακοπές στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στην Ισικάουα και στη Νιιγκάτα, σύμφωνα με τους ιστοτόπους τους.

Η ιαπωνική αεροπορική εταιρία ANA έδωσε εντολή σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν σε αεροδρόμια στην Τογιάμα και την Ισικάουα να γυρίσουν πίσω, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε τις περισσότερες πτήσεις της προς τις περιοχές Νιιγκάτα και Ισικάουα και οι αρχές δήλωσαν πως ένα από τα αεροδρόμια της Ισικάουα έκλεισε.

Τσουνάμι ενός μέτρου

Ο σεισμός προκάλεσε κύματα ύψους περίπου ενός μέτρου κατά μήκος τμημάτων της Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα κύμα μεγαλύτερου ύψους να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα. Είναι η πρώτη φορά που εκδίδονται σημαντικές προειδοποιήσεις από τον σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε τον Μάρτιο του 2011 τη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Στη συνέχεια, όμως, οι ιαπωνικές αρχές υποβάθμισαν τον βαθμό προειδοποίησης για «μεγάλο τσουνάμι» για την περιοχή Νότο στη νομαρχία Ισικάουα, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιαπωνία.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, με έδρα τη Χαβάη ανέφερε επίσης πως η απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό «έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί».

«Η απειλή ενός τσουνάμι έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό», τόνισε η υπηρεσία, αφού κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σάρωσαν περιοχές της χώρας.