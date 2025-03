Ιαπωνία: Ανεξέλεγκτη η χειρότερη δασική φωτιά των τελευταίων 50 ετών – Έχει κάψει 26.000 στρέμματα

Οι πυροσβέστες στην Ιαπωνία εξακολουθούσαν σήμερα να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τη χειρότερη δασική φωτιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και μισό αιώνα, εξαιτίας της οποίας έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και σχεδόν 4.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

«Προς το παρόν τίποτα δεν δείχνει ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», σχολίασε σήμερα εκπρόσωπος της πόλης Οφουνάτο, στη βόρεια Ιαπωνία. Στρατιωτικά ελικόπτερα και πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, πρόσθεσε.

🚨 Japan’s worst wildfires in 30+ years continue to rage, burning over 5,000 hectares near Ofunato 🧯 Firefighters & military helicopters battle the flames as smoke threatens homes. At least one person has died, and 1,200 residents have evacuated pic.twitter.com/fx98PHqcSx — Anadolu English (@anadoluagency) March 3, 2025



Πέντε ημέρες μετά το ξέσπασμα αυτής της φωτιάς, εναέριες φωτογραφίες που μετέδωσε ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο έδειχναν έναν πυκνό, λευκό καπνό να υψώνεται πάνω από μια δασώδη περιοχή στα περίχωρα της Οφουνάτο, στην επαρχία Ιουάτε.

Τη νύκτα αναμένεται να χιονίσει και στη συνέχεια να βρέξει, όμως σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πόλης είναι αδύνατο να προβλεφθεί αν αυτό θα βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Japan is battling its largest wildfire in over 30 years, spreading in the country’s northeast. Authorities have ordered over 4,500 evacuations. Aerial footage shows flames engulfing homes and trees near Ofunato, Iwate Prefecture. One death has been reported. #PlanetMatters pic.twitter.com/RwMZUMl3gr — WatchTower 环球瞭望台 (@WatchTowerGW) March 4, 2025



«Η κακοκαιρία ενδέχεται να εμποδίσει τα ελικόπτερα να κάνουν ρίψεις νερού», προειδοποίησε.

Μέχρι σήμερα το πρωί η πυρκαγιά είχε καταστρέψει 26.000 στρέμματα -έκταση επτά φορές μεγαλύτερη από το Central Park της Νέας Υόρκης-, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Το περσινό καλοκαίρι στην Ιαπωνία ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει αυξηθεί η θερμοκρασία σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι η χειρότερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνία από το 1975, όταν κάηκαν 27.000 στρέμματα στο Κουσίρο, στο βόρειο τμήμα του νησιού Χοκάιντο.

Japan has deployed 2,000 firefighters and 16 helicopters to battle its largest forest fire in 30 years. The blaze in Iwate Prefecture has torched 5,200 acres, killed one person, and forced 4,600 to evacuate.#Japan #Wildfire #Iwate pic.twitter.com/jrPRBj5rQa — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) March 3, 2025



Περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και οι περισσότεροι έχουν σταλεί στη βόρεια Ιαπωνία από άλλες περιοχές της χώρας.

🇯🇵 𝗝𝗮𝗽𝗮𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗱𝗳𝗶𝗿𝗲𝘀 Japan’s largest forest fire in 30 years continues to blaze, with over 2,000 firefighters struggling to contain the inferno that has already scorched at least 2,100 hectares and claimed one life. Approximately 4,600 residents remain under an… pic.twitter.com/QWkz82vu2T — The Global Beacon (@globalbeaconn) March 3, 2025



Παράλληλα οι αρχές εξέδωσαν εντολή για την απομάκρυνση περίπου 4.600 ανθρώπων από τις εστίες τους, από τους οποίους οι 3.939 έχουν ήδη φύγει.

Ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών στην Ιαπωνία είχε μειωθεί μετά την κορύφωσή του τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, αν και το 2023 καταγράφηκαν στο αρχιπέλαγος περίπου 1.300, κυρίως την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου, όταν ο αέρας είναι ξηρός και οι άνεμοι εντείνονται.

Στο Οφουνάτο η βροχόπτωση έφτασε μόλις τα 2,5 χιλιοστά τον Φεβρουάριο, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4,4 χιλιοστών το 1967, πολύ κάτω από τον κανονικό μέσο όρο των 41 χιλιοστών.

Japan is fighting its biggest wildfire in decades, with at least 2,100 hectares scorched and one fatality reported so far. Read more: https://t.co/a3dnWbO5Zn pic.twitter.com/1NcFtM8pyq — South China Morning Post (@SCMPNews) March 4, 2025



Από την προηγούμενη Παρασκευή «δεν έχει βρέξει ούτε λίγο, δηλαδή καθόλου» στο Οφουνάτο, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), το 2024 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ