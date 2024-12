Η βασιλική οικογένεια στην παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Σάντριγχαμ – Τα έθιμα και η παρουσία της Κέιτ που έκλεψε τις εντυπώσεις

Σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, τα μέλη της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας παρευρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην εκκλησία Αγίας Μαγδαληνής στο κτήμα του Σάντριγχαμ.

Η βασιλική οικογένεια χαιρέτισε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τους δει από κοντά, με μερικούς να έχουν ταξιδέψει περισσότερα από 4 χιλιάδες μίλα μακριά.

Christmas at #Sandringham has begun – great to see Their Majesties, and the Prince and Princess of Wales and their children lead the family to the church. #royal #christmas pic.twitter.com/jWCSmyskPo

— Daniel Chapman (@DanielChappers) December 25, 2024